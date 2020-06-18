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Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını iddia etti

Başkanı , eski 'un kitabında ABD Başkanı hakkındaki açıklamalarına değinerek, Trump’ın başkanlık için zihinsel olarak, hazır biri olmadığı iddiasında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 20:46 ABONE OL
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını iddia etti
Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabı ABD'de krize neden oldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Bolton'un kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki açıklamalara değinerek, Trump'ın başkanlık için zihinsel olarak, hazır biri olmadığı iddiasında bulundu. Pelosi, "Başkana yapılan suçlamaların yakın takipçisi olacağız. Soruşturmaları ve Başkan Trump'ın davranışlarını demokrat parti olarak gözetlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Pelosi, "Kitapta, Başkan Trump, hakkındaki iddialar etik olarak uygun değil ve ABD Başkanı olmaya zihinsel olarak hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Başkan Trump, ABD Senatosundaki cumhuriyetçiler tarafından da önemli ölçüde başkanlık için yeterli görünmüyor" dedi.
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını iddia etti
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