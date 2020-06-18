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'da medreseye havan topu düştü! 7 öğrenci öldü

’da bir medreseye havan topu düşmesi sonucu 7 öğrencinin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 12:14 Son Güncelleme: 18.6.2020 12:49 ABONE OL
Afganistan'da medreseye havan topu düştü! 7 öğrenci öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinde din eğitimi veren bir medresede yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, İşkemiş ilçesinde Şehri Kohne köyündeki medresede yaşanan patlamada 7 öğrencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Esir, patlamada 8 öğrencinin de yaralandığını, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları ise medrese içerisindeki bir havan mermisinin öğrencilerin oyun oynadığı sırada patladığını öne sürdü.

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Afganistan'da medreseye havan topu düştü! 7 öğrenci öldü
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