Afganistan'da medreseye havan topu düştü! 7 öğrenci öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin İşkemiş ilçesinde din eğitimi veren bir medresede yaşanan patlamada 7 öğrenci hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, İşkemiş ilçesinde Şehri Kohne köyündeki medresede yaşanan patlamada 7 öğrencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Esir, patlamada 8 öğrencinin de yaralandığını, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Görgü tanıkları ise medrese içerisindeki bir havan mermisinin öğrencilerin oyun oynadığı sırada patladığını öne sürdü.Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntülerini yayınladı