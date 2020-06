Brezilya'da demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı

300 bin ton kapasiteli Büyük Demir Cevheri Gemisi Cuma günü Maranhão'dan yaklaşık 150 km uzakta kasıtlı olarak batırıldı.O anlar kameraya an be an yansıdı.

Marshall Adaları tescilli MV Stellar Banner, Ponta da Madeira Deniz Terminali'nden Çin'e doğru 270 bin tondan fazla demir cevheri ile ayrıldıktan sonra, 24 Şubat 2020'de São Luís sahilinden yaklaşık 100 km açıkta karaya oturdu.

20 mürettebatın tümü sağ salim tahliye edildi. Gemi Haziran ayının başında ambarlarından yaklaşık 145.000 metrik ton demir cevheri çıkarıldıktan sonra yeniden yüzdürüldü.

Öte yandan batırma operasyonu öncesi ay başında gemiden 3 bin 900 metreküp akaryakıt ve yaklaşık 140 bin ton demir cevheri çıkarıldığı bildirildi.

Yetkililerin gemiyi kullanılamaz durumu nedeniyle batırma kararı aldığı belirtildi.