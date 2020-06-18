Çinli sağlık uzmanı Pekin'de ccoronavirüs vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı

Xinhua'daki habere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başepidemiyoloğu Vu Zunyou, yaptığı basın toplantısında, Pekin'de Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğunu iddia etti.

Böyle salgınların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Vu, Pekin'de yeni Kovid-19 vakalarının birkaç gün içinde azalmasının beklendiğini belirtti.

Pekin'de, Şinfadi Tarım Ürünleri Merkezi Toptan Satış Pazarı'nda çıkan ve son günlerde hızla yükselen Kovid-19 vaka sayısı, kentte çok yoğun önlemler alınmasıyla sonuçlanmış, halkta ise "ikinci dalga" endişelerini artırmıştı.

Çin ana karasında şimdiye kadar 83 bin 293 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.