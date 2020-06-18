Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çinli sağlık uzmanı Pekin'de ccoronavirüs vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı

Çinli sağlık uzmanı 'de ccoronavirüs vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı

Çinli epidemiyolog, başkent 'de yeni tip koronavirüs coronavirüs vakalarının birkaç gün içinde azalmasının beklendiğini belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 19:37 ABONE OL
Çinli sağlık uzmanı Pekin'de ccoronavirüs vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı

Xinhua'daki habere göre, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başepidemiyoloğu Vu Zunyou, yaptığı basın toplantısında, Pekin'de Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğunu iddia etti.

Böyle salgınların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Vu, Pekin'de yeni Kovid-19 vakalarının birkaç gün içinde azalmasının beklendiğini belirtti.

Pekin'de, Şinfadi Tarım Ürünleri Merkezi Toptan Satış Pazarı'nda çıkan ve son günlerde hızla yükselen Kovid-19 vaka sayısı, kentte çok yoğun önlemler alınmasıyla sonuçlanmış, halkta ise "ikinci dalga" endişelerini artırmıştı.

Çin ana karasında şimdiye kadar 83 bin 293 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çinli sağlık uzmanı Pekin'de ccoronavirüs vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA