Esad’ı bitirecek ‘Sezar Yasası’ yürürlüğe girdi

Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Beşar Esad rejimi ile buna destek veren yabancı paralı askerlere, firma ve şahıslara yaptırım öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası) ABD Kongresi'nden geçti. 17 Haziran'da yürürlüğe giren yasaya göre ABD, Beşar Esad ve eşi dahil 39 üst düzey kişiye yaptırım uygulayacak. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da "Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft da yasanın hedefi, "Esad rejiminin askeri zafer elde etmesini önleme ve rejimi ve müttefiklerini BM denetimindeki siyasi sürece döndürme konusunda kararlı adımlar atmaya zorlamak" dedi.İsmini, 2014'te Esed'in hapishanelerde işkenceyle öldürülen 11 bin tutukluya ait 55 bin fotoğrafı dünyaya sızdıran askerin kod adı 'Sezar'dan alan yasaya göre, Rusya ve İran adına hareket eden kişi veya şirketlere destek sağlayan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacak. Suriye'de gerek doğrudan rejim adına gerek Rusya ya da İran adına savaşan yabancı kişiler, paralı askerler, onlara hizmet sağlayan yabancı şirketler de yaptırımla karşı karşıya kalacak. Öte yandan Esad rejimi yaptırım yürürlüğe girmeden hemen önce para birimini yüzde 44 devalüe etti.Fransız mahkemesi, Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat el Esad'a para aklamak suçundan 4 yıl hapis cezası verdi. Fransa'da 2019 yılından bu yana devam eden yargılama sürecinde karar çıktı. Paris Ceza Mahkemesi, Rıfat el Esad'a 4 yıl hapis cezasının yanı sıra 29 milyon dolarlık servetine el koydu. Amca Esad'in Fransa'daki mal varlığının 90 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.