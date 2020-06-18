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Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 80 bini geçti

Cumhuriyeti'nde yeni tip (Koivd-19) vaka sayısı 80 bin 412'ye yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 20:41 ABONE OL
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 80 bini geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 83 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakalarından 44 bin 333'ü iyileşti, hayatını kaybedenlerin sayısı 1674 oldu.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin 736 test yapıldı.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Eğitimin yeniden başladığı Western Cape'de 100 öğretmen ve 1800 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 80 bini geçti
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