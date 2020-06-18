Hindistan'da şoke eden olay! El öperek koronavirüsü tedavi ettiğini söyledi

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aslam adlı bir kişi el öperek koronavirüsü tedavi edeceğini iddia etti. Covid-19'u tedavi edeceğini söyleyen Aslam corona virüsten hayatını kaybetti.
ŞAŞKINLIK VEREN OLAY...
Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü. Aslam adlı kişi, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.
EL ÖPEREK TEDAVİ...
Hindistan'da koronavirüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, Hindistan'ın Ratlam kentinde hayatını koronavirüsten kaybetti. Aslam, "öpücük tedavisinin" koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti.
ÖLMEDEN ÖNCE 20 KİŞİYE BULAŞTIRDI
Yetkililer, Aslam'ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.