Hindistan'da şoke eden olay! El öperek koronavirüsü tedavi ettiğini söyledi

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aslam adlı bir kişi el öperek koronavirüsü tedavi edeceğini iddia etti. Covid-19'u tedavi edeceğini söyleyen Aslam corona virüsten hayatını kaybetti.

ŞAŞKINLIK VEREN OLAY...

Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü. Aslam adlı kişi, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.