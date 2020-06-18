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'da şoke eden olay! El öperek koronavirüsü tedavi ettiğini söyledi

'da yaşanan olay akıllara durgunluk getirdi. İnsanların ellerini öperek corona virüsü tedavi edeceğini söyleyen bir kişi çok sayıda kişiye Covid-19 bulaştırdı. 'Öpücük tedavisi'nin koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia eden Aslam adlı kişi 20 kişiye daha corona virüs bulaştırdıktan sonra hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 09:40 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:12 ABONE OL
Hindistan'da şoke eden olay! Corona virüsü tedavi edeceğini söyleyerek...

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aslam adlı bir kişi el öperek koronavirüsü tedavi edeceğini iddia etti. Covid-19'u tedavi edeceğini söyleyen Aslam corona virüsten hayatını kaybetti.

ŞAŞKINLIK VEREN OLAY...

Hindistan'da, insanların ellerini öperek koronavirüsü (Covid-19) tedavi edeceğini iddia eden bir kişi, koronavirüsten öldü. Aslam adlı kişi, ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye daha koronavirüs bulaştırdığı tespit edildi.

Hindistan'da şoke eden olay! Corona virüsü tedavi edeceğini söyleyerek...

EL ÖPEREK TEDAVİ...

'da koronavirüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı bir kişi, Hindistan'ın Ratlam kentinde hayatını koronavirüsten kaybetti. Aslam, "öpücük tedavisinin" koronavirüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti.

Hindistan'da şoke eden olay! Corona virüsü tedavi edeceğini söyleyerek...

ÖLMEDEN ÖNCE 20 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Yetkililer, Aslam'ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye koronavirüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vaat eden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Hindistan'da şoke eden olay! Corona virüsü tedavi edeceğini söyleyerek...
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Hindistan'da şoke eden olay! El öperek koronavirüsü tedavi ettiğini söyledi
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