İki ay sonra gelen acı haber

ARKADAŞLARI KONUŞSUN

Cesedin tanınmayacak halde olduğunu ifade eden aile, "Oğlumuz son olarak Hanau yakınlarındaki Steinheim'da bir köprü üzerinde görülmüştü. Nehirde bulunması cinayet şüphesini güçlendiriyor" dedi. Anne Nurten Doğan, "Oğlumun üç arkadaşı o gün neler olduğunu biliyor, ancak bizden bilgi saklıyor. Mesut'u kim neden öldürmüş olabilir bilmek istiyorum. Yüreğim yanıyor" dedi.