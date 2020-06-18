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İki ay sonra gelen acı haber

İki çocuk babası , 23 Nisan günü arkadaşları ile çıktığı gezintiden dönmedi. Beş gün önce nehirde cesedi bulundu. Aile, "ARKADAŞLARI KONUŞSUN" diyor

KADİR İNCE
Giriş Tarihi: 19.6.2020 01:35 Son Güncelleme: 19.6.2020 02:26 ABONE OL
İki ay sonra gelen acı haber

'nın Hanau kentinde yaşayan (29), 23 Nisan günü evden otomobil satın almak için çıktı. İki arkadaşı ile birlikte Wachtersbach kentinde araç satın alıp eve döndü. Sonra arkadaşları ile gezmeye gitti. Doğan'dan o günden sonra haber alınamadı. Beş gün önce nehirden bir ceset çıkarıldı. Otopsi ve DNA karşılaştırması sonrası cesedin Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

İki ay sonra gelen acı haber

ARKADAŞLARI KONUŞSUN
Cesedin tanınmayacak halde olduğunu ifade eden aile, "Oğlumuz son olarak Hanau yakınlarındaki Steinheim'da bir köprü üzerinde görülmüştü. Nehirde bulunması cinayet şüphesini güçlendiriyor" dedi. Anne Nurten Doğan, "Oğlumun üç arkadaşı o gün neler olduğunu biliyor, ancak bizden bilgi saklıyor. Mesut'u kim neden öldürmüş olabilir bilmek istiyorum. Yüreğim yanıyor" dedi.

İki ay sonra gelen acı haber

KATİLLER BULUNSUN
'ın abisi Mehmet Doğan, "Polis eve gelip kardeşimin DNA örneği için diş fırçasını aldı. Bulunan cesetten alınan DNA ile karşılaştırma yapılmış. Bize ölüm haberini verdiklerinde yıkıldık. 23 Nisan gününden bu yana perişanız. Kardeşim cinayete kurban gittiyse katillerinin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. Kentte dört yıl önce 23 yaşındaki Mert Açıkgöz de kaybolduktan bir ay sonra nehirde ölü bulunmuştu.

İki ay sonra gelen acı haber

Anne Nurten Doğan, oğlunun ölüm haberi sonrası gözyaşlarına boğuldu. Varsa sorumluların bir an önce bulunmasını istedi.

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İki ay sonra gelen acı haber
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