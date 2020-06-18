Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, İstihdam Kalkanı Paketi'nin yolda olduğunu belirtti. Bu paket kapsamında, işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Bilindiği üzere, yasak normal şartlarda 17 Temmuz'da sona erecekti. Bu tarihten itibaren işverenler, çalışanlarını işten çıkarma hakkına sahip olabileceklerdi. Peki, İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte önümüzdeki günlere Meclis'e sevk edilmesi beklenen işten çıkarma yasağına ilişkin detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, KAÇ AY SÜRECEK?

Normal şartlarda Temmuz ayında sona erecek uygulamanın şimdilerde ise üç ay daha uzatılıp uzatılmayacağı konuşulmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba teklifte işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği gibi uygulanmaya devam eden düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILIYOR MU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Selçuk, "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık" dedi.

Selçuk, işten çıkarma yasağı ile ilgili şunları söyledi:

"Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız."

TRT Haber tarafından yapılan habere göre; Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak" diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINDA İSTİFA EDİLEBİLİR Mİ?

Fesih yasağı işveren feshi için geçerli olması nedeniyle, işçinin istifa etmesinin önünde bir engel yok. Fakat, fesih yasağına karşılık işverene tek taraflı ücretsiz izin hakkı tanıyan yasalara karşın, iş akdini feshedemeyen işverenlerin işçiyi istifaya zorlaması da işveren ayrı cezalar getirebilir.

Burada ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer husus da, işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması konusu. Salgın dönemi dışında işçinin ücretsiz izne zorlanması bir fesih sebebi sayılırken, pandemi ücretsiz izni uygulamasının getirilmesi ile işçiye iş akdini feshetme hakkı geçici olarak ortadan kalktı.

İşverenin işçiye kısa çalışma yaptırması işçinin iş akdini feshetmesi için haklı neden yerine geçmiyor.

İSTİFA EDEN KİŞİ TAZMİNATINI ALABİLECEK Mİ?

İş Kanunu'na göre, zorlayıcı sebeple iş yerinde işin durması ve bu durumun bir haftayı aşması halinde işçi açısından iş akdini haklı fesih sebebi ortaya çıkıyor. Bu durumda işçi iş sözleşmesini feshedip, kıdem tazminatını alabilir.

Kanun teklifine konulan düzenleme ile ücretsiz izne çıkartılan işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması önleniyor. Buna göre, işten atma yasağı döneminde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartması, işçiye iş akdini geçerli sebebe dayanarak feshetme hakkı vermeyecek.