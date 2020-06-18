Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri Paylaştı! Darbeci Hafter'in mühimmatları böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti.https://t.co/Y2hWy0oU6O#MSB #TSK pic.twitter.com/6eADyVkD7D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.

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