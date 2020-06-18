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görüntüleri Paylaştı! 'in mühimmatları böyle imha edildi

, ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 13:00 Son Güncelleme: 18.6.2020 14:10 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri Paylaştı! Darbeci Hafter'in mühimmatları böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış 12 adet mühimmatın imha edildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP'leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri Paylaştı! Darbeci Hafter'in mühimmatları böyle imha edildi
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