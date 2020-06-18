Savaş suçlusu Hafter’e UCM baskısı artıyor

Libya Adalet Bakanlığı, darbeci Halife Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlar ve cesetler konusunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) devreye girme sorumluluğu olduğunu söyledi. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da BM'ye Hafter'e bağlı milislerin işlediği insanlık suçlarını belgeleme ve kanıt toplama konusunda kendilerine "teknik yardım" sağlaması çağrısında bulundu. Batı'daki kritik önemdeki Terhune kentini 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu. BM açıkladığı rakamlara göre Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune ve çevresinde son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu. Öte yandan Libya İçişleri Bakanlığı, Terhune kentindeki toplu mezarlardan 48 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.