Son dakika: Amerika'ya corona virüs kabusu geri döndü! Son bir haftada rekor vaka artışı..

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Oregon, Louisiana, Montana, Nevada, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, West Virginia ve Wyoming'den bildirilen yeni vakalarda önceki haftaya göre artış gözlemlendi. Connecticut, Indiana, Maine, Mississippi, Ohio, Güney Dakota, Utah ve Washington eyaletlerinde ise sürekli olarak yeni vakaların kaydedildiği belirtildi. Colorado, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New Jersey, New York, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia ve Wisconsin eyaletlerinde ise tespit edilen yeni vaka sayısında bir önceki haftaya göre düşüş olduğu aktarıldı. Sadece Vermont eyaletinde yüzde 50 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

