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Son dakika: Putin koronavirüsten böyle korunacak! Görüşmeye gelenler...

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı , koronavirüse karşı "dezenfeksiyon tüneli" ile korunacak. Putin'le görüşecek kişiler bu tünelden geçirilecek. Tünel, içindeki kişiye dezenfektan püskürtüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 13:14 ABONE OL
Son dakika: Putin koronavirüsten böyle korunacak! Görüşmeye gelenler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla "dezenfeksiyon tüneli" oluşturuldu. Putin'le görüşme gerçekleştirecek ziyaretçilerin önce tünelden geçmeleri gerektiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı "dezenfeksiyon tüneli" ile korunacak. Putin'in Novo-Ogaryovo resmi konutuna ve Kremlin Sarayı'na özel dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Sistem, tünelden geçenlere dezenfektan püskürtüyor.

Putin ile görüşmeye gelen ziyaretçilerin önce dezenfeksiyon tünelinden geçirileceği ifade edildi. Ziyaretçilerin ince sıvı bulutu ile dezenfekte edildiği belirtildi.

Öte yandan Putin'e yakın isimlerden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Başbakan Mihail Mişustin daha önce Kovid-19'a yakalanmıştı.

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Son dakika: Putin koronavirüsten böyle korunacak! Görüşmeye gelenler...
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