Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.Edinilen son dakika bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son dakika: Somali'de patlama: 2 ölü | Video

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof: DR. Birol Akgün, Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu yakınlarında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Akgün; saldırıda hedefin okula yakın bir lokal hastane olduğunu belirtti. Teyide muhtaç bir bilgiye göre 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığını belirten Akgün saldırının lokal bir vaka olduğunu dile getirdi. Somali haklına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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