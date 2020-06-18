Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama

Son dakika: 'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama

Edinilen son dakika habere göre; 'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi duyuldu.Patlamanın yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin edilirken çok sayıda kişinin yaralandığı dile getirildi.

Giriş Tarihi: 18.6.2020 11:36 Son Güncelleme: 18.6.2020 12:17 ABONE OL
Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.Edinilen son dakika bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Son dakika: Somali'de patlama: 2 ölü | Video

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof: DR. Birol Akgün, Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu yakınlarında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Akgün; saldırıda hedefin okula yakın bir lokal hastane olduğunu belirtti. Teyide muhtaç bir bilgiye göre 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığını belirten Akgün saldırının lokal bir vaka olduğunu dile getirdi. Somali haklına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıntılar geliyor...

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası Kovid-19'dan öldü George Floyd'un kardeşi, BM'ye ABD'deki ırkçılıkla ilgili soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Somali'de Türkiye Maarif Vakfı Okulu'na yakın bölgede patlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA