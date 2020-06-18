Son dakika: Yeni Zelanda'da şiddetli deprem! Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Edinilen son dakika habere göre Yeni Zelanda'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen bilgiye göre Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Kermadek Adaları'nda meydana gelen depremin 7.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin 10 denizde yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Yeni Zelandalı yetkililer, henüz Tsunami uyarısı yapmadı.

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