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Son dakika: 'da şiddetli ! Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'nden gelen bilgiye göre 'da 7,3 şidetinde meydana geldi. Yeni Zelanda'ya bağlı 'nda meydana gelen depremin 7,3 şiddetinde olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 18.6.2020 16:14 Son Güncelleme: 18.6.2020 17:11 ABONE OL
Son dakika: Yeni Zelanda'da şiddetli deprem! Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Edinilen son dakika habere göre Yeni Zelanda'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi'nden gelen bilgiye göre Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Kermadek Adaları'nda meydana gelen depremin 7.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin 10 denizde yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. Yeni Zelandalı yetkililer, henüz Tsunami uyarısı yapmadı.

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Son dakika: Yeni Zelanda'da şiddetli deprem! Yeni Zelanda'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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