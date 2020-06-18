Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

İŞTE, TÜRK HEYETİN LİBYA ZİYARETİNİN PERDE ARKASI

Libya tarafından görüşmelerin detayları paylaşıldı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri,İki ülke arasındaki işbirliğinin sahada verdiği sonuçlar ışığında iki ülkenin enerji,ekonomi,yeniden yapılanma gibi tüm alanlarda iş birliğinin genişletileceği ifade edildi. Ayrıca Afrika'nın en büyük petrol rezervlerinden olan Libya'da elektrik sorunu konusunda hayata geçirilecek projelerin kararlaştırıldığı dile getirildi.

Halife Hafter'in ülkenin geleceğinde hiç bir şekilde rol almayacağının altı çizildi.