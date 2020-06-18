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Türk Heyetinin ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

Türkiye, 'daki süreci görüşmek için çok önemli bir çıkarma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı , Dışişleri Bakanı , Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü.Türk heyetinin Libya'ya yaptığı bu üst düzey ziyarette neler konuşuldu? Masada hangi konular vardı? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.6.2020 15:24 Son Güncelleme: 18.6.2020 16:37 ABONE OL
Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

Türkiye, 'daki süreci görüşmek için çok önemli bir çıkarma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı , Dışişleri Bakanı , Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü.

Görüşmede Libya'daki süreç ele alındı ve atılacak adımlar detayları ile konuşuldu.

Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?

'daki krizin çözülmesine yönelik çabalar, ülkenin güvenliği ve Libya güvenlik güçlerinin eğitimi görüşüldü, Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve yatırımları konuşuldu, Güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Kasım 2019'da varılan mutabakat da ele alındı.

Türkiye'nin üst düzey Libya ziyaretinde hangi konular ele alındı? | Video

Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

İŞTE, TÜRK HEYETİN LİBYA ZİYARETİNİN PERDE ARKASI

tarafından görüşmelerin detayları paylaşıldı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri,İki ülke arasındaki işbirliğinin sahada verdiği sonuçlar ışığında iki ülkenin enerji,ekonomi,yeniden yapılanma gibi tüm alanlarda iş birliğinin genişletileceği ifade edildi. Ayrıca Afrika'nın en büyük petrol rezervlerinden olan Libya'da elektrik sorunu konusunda hayata geçirilecek projelerin kararlaştırıldığı dile getirildi.

Halife Hafter'in ülkenin geleceğinde hiç bir şekilde rol almayacağının altı çizildi.

Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

TÜRKİYE TÜM KURUMLARI İLE LİBYA'DAYDI

TRT Haber'in haberine göre; Ziyaretin içeriğinden ziyade verilen, servis edilen görüntü çok daha önemliydi. Heyet diplomatlar, askerler, istihbaratçılar oldukça kalabalıktı. Daha önce Serrac'ın Beştepe'deki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir cümle kullanmış Türkiye'nin tüm kurumlarıyla 'daki meşru hükümetin tüm kurumlarına desteğinin artarak devam edeceğini belirtmişti. O cümleye istinaden Türkiye dün tüm kurumlarıyla önemli bir ziyaret gerçekleştirdi, dünyaya da bu mesajı tekrar vermiş oldu.

Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

İÇERİKTE HANGİ BAŞLIKLAR VARDI?

'daki ateşkes çabaları oldukça önem arz ediyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Libya Başbakanı Serrac'ı ağırladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Yarın da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Ankara'ya gelecek. Türkiye'nin yürüttüğü tüm bu diplomasi trafiği hakkında Libyalılara bilgi verildi.

Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

ATEŞKES İÇİN GÖRÜŞ ALIŞ-VERİŞİ

Nasıl bir ateşkes sağlanacağı hakkında tekrar bir görüş alış-verişinde bulunuldu. Hem 'nın meşru hükümetinin hem de Türkiye'nin önceliği Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulacak bir ateşkes ve bu sayede silahların susması. Diğer türlü ateşkes çabalarının darbeci general Hafter'e zaman kazandırmaktan başka bir amaç tanımadığı konusundaki görüş birliği tekrar teyit edilmiş oldu.

Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

DARBECİ HAFTER'E MÜZAKERELERDE YER YOK

Daha önce vurgulandığı gibi Hafter'e müzakere masasında yer verilmeyeceği, çünkü daha önce bir çok siyasi süreci sabote ettiği hatırlatılmıştı. Bu ziyaretle birlikte tekrar bu konuda Türkiye ile meşru hükümet aynı görüşü paylaşıyor. Bundan sonra darbeci Hafter'e müzakere masasında yer verilmeyeceki muhatap alınmayacak. Bu da bir kez daha görüşmede teyit edilen konular arasında.

ASKERİ ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye'nin siyasi desteğinin yanı sıra, meşru hükümete askeri anlamda eğitim ve danışmanlık desteği de söz konusu. Bu konuda yeni adımlar atılması yönünde istişarelerde de bulunuldu.

Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

YATIRIMLAR DA MASADAYDI

Kaddafi öncesi dönemde Türkiye'nin önemli yatırılmarı söz konusuydu. Bu yatırımlar iç karışıklıklar sonrası kesintiye uğramıştı. Şehirlerin yeniden imarı, enerji, elektrik, hava limanlarının yeniden işletilmesi alanında önemli iş birliği söz konusu. Serrac'ın Beştepe ziyareti sırasındaki "Omuz omuza Türk şirketleri ile 'yı yeniden inşa edelim" daveti doğrultusunda bu konular ele alındı.

GÖRÜŞMELER ARTARAK SÜRECEK

Tüm bu başlıklarda meşru hükümetin Türkiye'ye güveni tam. Önümüzdeki süreçte de hem yüz yüze ziyaret trafiği hem de telefon trafiğinin artarak devam etmesini bekliyoruz.

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Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...
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