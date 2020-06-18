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, 178 ülkenin oyuyla BM Genel Kurulu Başkanı seçildi

ANKARA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 ABONE OL
Volkan Bozkır, 178 ülkenin oyuyla BM Genel Kurulu Başkanı seçildi
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nda 192 üye ülke oy kullandı. Tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. Bozkır, Türkiye'den BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim oldu. Bozkır, 15 Eylül'de görevi Tijjani Muhammad- Bande'den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.
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Volkan Bozkır, 178 ülkenin oyuyla BM Genel Kurulu Başkanı seçildi
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