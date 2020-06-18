Yemen'deki Husiler, İngiliz yetkililerle ülkedeki siyasi durumu ele aldı

Husilere bağlı El-Mesira kanalının haberine göre, Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ve İngiltere'nin Sana Büyükelçisi Michael Aron ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Abdusselam, "Görüşmede siyasi gelişmeler, insani durum ve Yemen'de siyasi çözüm konusunda nasıl mesafe katedileceği konuları ele alındı." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden 16 Haziran'da yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çatışmaların sürdüğü Yemen'de ocak ayından bu yana 800'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

