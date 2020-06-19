Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 120 bini geçti

'de corona virüsten ölenlerin sayısı 120 bini geçti

Coronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı en yüksek ülke olan 'de corona virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 120 bini geçti.’ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 264 bin 307 vakanın tespit edildiği, bunlardan 931 bin 150’sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 212 bin 466 aktif vaka bulunuyor.

AA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 17:06 Son Güncelleme: 19.6.2020 17:20 ABONE OL
ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 120 bini geçti

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 120 bin 691'e ulaştı.

2 MİLYON 264 BİN 307 VAKA

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 120 bin 691'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 2 milyon 264 bin 307 vakanın tespit edildiği, bunlardan 931 bin 150'sinin iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 212 bin 466 aktif vaka bulunuyor.

Dünya genelinde coronavirüsten iyileşenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti Almanya’da kesimhanede 400 işçide koronavirüs tespit edildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de corona virüsten ölenlerin sayısı 120 bini geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA