Almanya Dışişleri Bakanı Maas: İsrail’in ilhak planlarından endişe duyuyoruz

Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Dünyada birçok ihtilafın olduğuna işaret eden Maas, çok taraflılığı korumak ve kural tabanlı uluslararası düzeni güçlendirmek istediklerini belirtti.

Maas, Fransız mevkidaşıyla Orta Doğu barış sürecini de ele aldıklarını ifade ederek, "İkimiz de İsrail'in ilhak planlarından, sadece İsrail için değil, tüm bölgenin istikrarı ve güvenliği için endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu konuda Avrupa Birliği (AB) olarak Mısır ve Ürdün ile yoğun görüşmeler yapıldığını kaydeden Maas, "Amacımız uluslararası hukuku ihlal eden bir ilhakın olmamasını temin etmek" diye konuştu.

Maas, gelecek günlerde tekrar tüm taraflara olası bir ilhakın getireceği sonuçları açıkça ifade edeceklerini ifade etti.

İsrail'e kısa süre önce bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Maas, "Bu ilhakın gerçekleşmemesini sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Çünkü bu, uluslararası hukuku ihlal ediyor." şeklinde konuştu.

Fransız mevkidaşıyla görüşmede Libya meselesinin de ele alındığını aktaran Maas, Libya'daki tarafların 5+5 kapsamında doğrudan görüşmeler için hazır olduklarını açıklamalarının iyi olduğunu söyledi.

Libya'da askeri değil siyasi mantık işlemesi gerektiğini dile getiren Maas, Libya'ya dışarıdan ülkelerin karışmasının son bulması gerektiğine işaret etti.

Maas, Akdeniz'deki İrini misyonunun silah ambargosunu kontrol etme açısından önemli bir unsur olduğunu da kaydetti.

İran ile ilgili de açıklamada bulunan Maas, nükleer anlaşmanın İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için en iyi temeli teşkil ettiğini belirterek İran'ın yapıcı davranması ve gerilimi azaltması çağrısında bulundu.

- "Libya'da bir önceliğimiz var"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da Avrupa'nın çıkarları tehlikede olduğunda Almanya ile koordineli şekilde buna karşı çalışacaklarını ifade etti.

Libya'daki ihtilafın Suriye'deki gibi bir noktaya gelmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Le Drian, "Libya'da bir önceliğimiz var. Mümkün olan en kısa sürede ateşkesin olmasını başarmak." dedi.

Le Drian, Orta Doğu'da da barış sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa'daki partnerlerimizle ilhakı engellemek için yakın çalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olası ilhakın uluslararası hukuku ihlal anlamına geleceğine işaret eden Le Drian, İsrail'in ve Filistinlilerin gelecekte barış içinde bir arada yaşamaları için 2 devletli çözümüm tek çözüm olduğunu anlattı.

Le Drian, ilhakın bölgede istikrarsızlığa yol açacağını ve bunu istemediklerini ifade etti.

Maas ile görüşmesinde Türkiye ile ilişkilere yönelik Akdeniz'in doğusundaki son günlerde yaşanan gerginliği ele aldıklarını belirten Le Drian, AB-Çin ilişkilerini de konuştuklarını kaydetti.