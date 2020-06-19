Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 27 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 azalarak 55'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son saatte 128 artarak 60 bin 476'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 695'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.