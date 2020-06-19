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'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 128 artarak 60 bin 476'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 12 artarak 9 bin 695'e yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 12:28 Son Güncelleme: 19.6.2020 12:37 ABONE OL
Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 27 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 azalarak 55'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son saatte 128 artarak 60 bin 476'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 695'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

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Belçika'da son 24 saatte 128 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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