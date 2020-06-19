Çin teslim edemedi! Türkiye Brezilya'ya nefes oldu

Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları Brezilya'ya nefes oldu

Diğer yandan Brezilya için Türkiye'nin ürettiği solunum cihazları, yeni bir nefes oldu.

Sao Paulo Valisi Joao Doria yaptığı bir paylaşımla "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer vererek, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı.

Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

Salgının en yoğun yaşandığı Güney Amerika ülkesi Brezilya'da virüs nedeniyle bugüne kadar 47 bin 748 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 978 bin 142'ye yükseldi.

Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.