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Kurtları öldürmek ’de yasaklandı

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Giriş Tarihi: 19.6.2020 ABONE OL
Kurtları öldürmek AB’de yasaklandı
Avrupa Birliği (AB) içindeki kurt tartışmasına nokta kondu. AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, üye ülkelerde kurtların öldürülmesini yasakladı. Karara göre bundan sonra kurtlar, kendileri için belirlenen koruma altındaki bölgelerden çıkarak insanların yaşam alanlarına girmeleri halinde bile öldürülemeyecek. Yeni karar ile ayrıca kurtlar doğal ortamlarında da yakalanamayacak. AB üyesi ülkelerdeki kurt nüfusu alınan tüm önlemlere rağmen hala binlerle ölçülüyor. Sert tedbirlerle kurtların nesli korunmaya çalışılıyor.
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Kurtları öldürmek AB’de yasaklandı
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