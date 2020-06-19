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Serrac: “'ye derinden minnettarız”

Fayiz el-Serrac, İtalyan La Repubblica gazetesi için kaleme aldığı makalede 'nin yardımlarına değinerek, "Türkiye'ye derinden minnettarız" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 19:10 Son Güncelleme: 19.6.2020 19:12 ABONE OL
Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye'ye derinden minnettarız”

Fayiz el-Serrac, İtalyan La Repubblica gazetesi için makale yazdı. Serrac, makalesinde uluslararası güçlere ülkesinde demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi ve Libya'nın yeniden inşası için destek olmaya çağırdı. Başbakan Serrac, 'nin ülkesine verdiği desteğe değinerek, "Türkiye'ye derinden minnettarız" dedi.

Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye'ye derinden minnettarız”

'da totaliter bir rejim oluşturmak isteyen Darbeci General Hafter'in 14 ayı aşan süre boyunca yasadışı saldırıları ile savaştıklarını belirten Serrac, Hafter'in zalimliğini aklamak için Trablus'u terörün başkenti ve aşırıcıların sığınağı olarak, lanse etmeye çalıştığını açıkladı. Başbakan, Hafter güçlerinin DEAŞ'ın Derna'daki faaliyetlerine göz yumduğunu belgeleriyle kanıtladıklarını belirtti. Serrac, Hafter güçlerinin kaçtıkları sırada sivil yerleşim alanlarına bıraktıkları binlerce mayını temizlemeye başladıklarını aktarırken, sivillerin güvenli bir şekilde evlerine geri dönmesini sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Başbakan Serrac, "Bu hain milis güç geldiği yere geri dönünceye kadar durmayacağız. Hafter'e destek verenleri de yeniden düşünmeye ve Hafter'in baskılarına boyun eğmemeye çağırıyoruz" dedi.

Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye'ye derinden minnettarız”

"Türkiye'ye derinden minnettarız"
Aralık 2019'da ABD, Birleşik Krallık, İtalya, ve Cezayir ile varılan güvenlik anlaşmalarını faaliyete geçirmelerini talep ettiklerini hatırlatan , "Birleşmiş Milletler Hafter'in taarruzunu engellemek için somut hiçbir girişimde bulunmadığı için kendimizi savunma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadesini kullandı. Başbakan Serrac, Libya'nın en zor zamanlarında yanında olan ülkeleri unutmayacağını vurgulayarak, "Maruz kaldığımız saldırganlık karşısında somut önlemler alarak örnek olan Türkiye'ye karşı derin minnet duyduğumuzun altını çizmek isterim" dedi.

Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye'ye derinden minnettarız”

"Libya egemen bir devlettir, istediği ülke ile anlaşma imzalar"
ile arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakatı hakkındaki eleştirilere de değinen Başbakan Serrac, "Libya egemen bir devlettir. Dilediği ülke ile istediği şekilde anlaşma yapma hakkına sahiptir, özellikle de bu anlaşmalar uluslararası hukuk çerçevesi dahilinde ise" ifadelerini kullandı. Libya , anlaşmanın meşrutiyeti ve geçerliliği hakkındaki şüpheler oluşması halinde uluslararası mekanizmaların ve mahkemelerin varlığına da vurgu yaptı.

Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye'ye derinden minnettarız”

AB ve BM'ye destek çağrısı
Serrac, makalesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) de çağrıda bulundu. Hükümetinin 'da herhangi bir şekilde diktatörlüğün ortaya çıkmasına izin vermeyeceğinin altını çizen Serrac, "Avrupa devletlerine ve AB'ye bu vizyonu gerçekleştirmemizde bize destek olmaya davet ediyorum. BM'yi, Libyalıları birleştirme ve siyasi bir çözüm yaratma çabalarımıza verdiği desteği devam ettirmeye çağırıyorum. Libya halkı için Batının temelinde yer alan siyasi ve toplumsal değerleri örnek alıyoruz. Bu özgürlükleri yaşayan ülkelerin, Libya için de aynı değerleri temenni etmelerini talep ediyoruz" dedi.

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Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye'ye derinden minnettarız”
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