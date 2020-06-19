Libya Başbakanı Serrac: “Türkiye'ye derinden minnettarız”

AB ve BM'ye destek çağrısı

Başbakanı Serrac, makalesinde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) de çağrıda bulundu. Hükümetinin Libya'da herhangi bir şekilde diktatörlüğün ortaya çıkmasına izin vermeyeceğinin altını çizen Serrac, "Avrupa devletlerine ve AB'ye bu vizyonu gerçekleştirmemizde bize destek olmaya davet ediyorum. BM'yi, Libyalıları birleştirme ve siyasi bir çözüm yaratma çabalarımıza verdiği desteği devam ettirmeye çağırıyorum. Libya halkı için Batının temelinde yer alan siyasi ve toplumsal değerleri örnek alıyoruz. Bu özgürlükleri yaşayan ülkelerin, Libya için de aynı değerleri temenni etmelerini talep ediyoruz" dedi.