Libya'dan flaş açıklama! "Hafter'in terörist olduğunu tüm dünya gördü

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Libya'daki son duruma ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Albay Kanunu, Terhune kentinin kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde keşfedilen toplu mezarlar konusunda, uluslararası inceleme talep ettiklerini ifade etti.

"TARHUNA'DA OLAN SOYKIRIM HAFTER'E GÜVENİLMEYECEĞİN DELİLİ"

Kanunu, "Hafter'in terörist milisleri ve Kani çetelerinin Tarhuna halkına karşı işlediği iğrenç soykırım suçlarını dünyaya açıklayacak uluslararası bir soruşturma bekliyoruz" dedi. "Sürekli devam eden ihlaller, Hafter'e asla güvenmememize neden oluyor" diyen Kanunu, "Libya'nın geleceğinde Hafter için asla bir yer bulunmadığını teyit etmemizi sağlıyor. Hafterin sivilleri hedef alan bir terörist olduğunu tüm dünya gördü." ifadelerini kullandı. Kanunu Hafter'e karşı kazanılması gereken zaferin çok yakın olduğuna dikkat çekerek," Temmuz ayına kadar Hafter tarihten ve ülkeden silinmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'HAFTER BARIŞIN PARÇASI OLMADI VE OLMAYACAK'

Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in bu zamana kadar barışın bir parçası olmadığını ve olmayacağını belirterek, "Hafter bu zamana kadar barışın bir parçası olmadı ve olmayacak. O sadece kana susamış çeteleri ve suçluları yönetiyor. Kendimizi meşru şekilde müdafaa etmeye, var olan her yerde tehditlerin kaynağına müdahale etmeye ve Libyalıların hayatını kötüleştiren yasa dışı haydutlara son vereceğimize ilişkin kararlı olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ASKERİNİN SAHADAKİ YETENEKLERİNİ ÖRNEK ALIYORUZ"

Albay Kanunu, UMH, Türkiye'nin de askeri desteğiyle birlikte daha da güçlendiğini ifade ederek, " Türk askeri sahada çok yetenekli. Onlardan çok şey öğrendik. Destekleri sayesinde Hafter'e karşı üst üste zaferler kazıyoruz. Güçlüyüz. Türk askeri Hafter'in teröristlerine karşı mücadelemizde bize ağabeylik yaptı" diye konuştu.