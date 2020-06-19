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’de 21 Haziran’da yeniden ibadete açılıyor

’ın şehrinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan 21 Haziran’da yeniden ibadete açılıyor. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilecek. Herkes kendi seccadesi ile namaz kılacak, saflar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tutulacak.

İHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 21:49 Son Güncelleme: 19.6.2020 21:52 ABONE OL
Mekke’de camiler 21 Haziran’da yeniden ibadete açılıyor

Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülkede ibadetler askıya alınmıştı. Suudi Arabistan'da salgın önlemleri kademeli olarak gevşetiliyor.

Mekke'de bulunan bin 500'den fazla cami 3 ayın ardından 21 Haziran'da yeniden ibadete açılmaya hazırlanıyor.

İslam İşleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada camilerde dezenfekte çalışmalarına başlandığı aktarıldı. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilecek.

Herkes kendi seccadesi ile namaz kılacak, saflar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde tutulacak.

Öte yandan Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 150 bin 292'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 184'e ulaştı.

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Mekke’de camiler 21 Haziran’da yeniden ibadete açılıyor
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