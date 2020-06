O buzdağı açık artırmada

İngiltere'den 15 Nisan 1912'de demir alan Titanik, Atlas Okyanusu'nda buzdağına çarparak tüm sırlarıyla okyanusun derinliklerine gömülmüştü. Üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen gemi merak konusu olmayı sürdürüyor. Son olarak geminin batmasına neden olduğu düşünülen buzdağının olaydan 2 gün önce çekilen fotoğrafı görücüye çıktı. Aynı rotada seyreden başka bir gemi olan Etonian'nın kaptanı W.F Wood, gemiyi batıran buz kütlesinin büyüklüğü ve karakteristik yapısından etkilendiği için fotoğrafını çekti. Wood ayrıca koordinatlarını da not aldı. New York'a ulaşan Wood, bastırdığı fotoğrafı "Size Titanik'i batıran buzdağının fotoğrafını gönderiyorum" notuyla büyükbabasına postaladı.Üzerinde koordinatların bulunduğu fotoğrafı inceleyen uzmanlar, mektuptan da yola çıkarak buz dağının büyük ihtimalle Titanik'i batıran buz kütlesi olduğuna karar verdi. Bu nadir fotoğraf ve mektup, Henry Aldridge and Son of Devizes Müzayede evi tarafından 12 bin sterlinden (102 bin lira) açık artırmaya çıkarıldı. 1912'de ilk yolculuğuna çıktığında zamanının en büyük gemisi olan Titanik, İngiltere'nin Southampton limanından New York'a yolculuğu sırasında buzdağına çarptı. Gemideki 2 bin 200 kişiden en az 1500'ü hayatını kaybetti. Asla batmaz denen geminin batışı en büyük deniz felaketlerinden biri olarak tarihe geçti.