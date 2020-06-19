Son dakika: ABD medyasından dünyayı sarsan Trump iddiası! Ölümcül hastalığa mı yakalandı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın West Point gezisi sırasında rampadan inerken yavaş hareket etme anları ABD medyasında geniş yankı buldu. Amerikan medyasında Trump'ın rampdan aşağı inerken yavaş hareket etmesi "Başkan Trump parkison hastalığına yakalandı" iddialarını gündeme getirdi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Trump yaptığı açıklamada bu yorumları değerlendirerek, West Point'te saatlerce bulunduğunu ve sadece rampadan inerken çekilen görüntüsünün basın tarafından değerlendirildiğini ifade etti. Başkan Trump, bahsi geçen rampanın kaygan olduğunu ve ayakkabılarının kösele olduğunu belirtti. Trump, bu sebeple düşmemek için rampadan yavaş yürüdüğünü vurguladı.

PARKİNSON NEDİR?

Parkinson hastalığı beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıyla oluşan beden hareketlerinin yavaşlamasına yol açan bir hastalıktır. Bir beyin hastalığı olan Parkinson hastalığı dopamin sentezleyen hücrelerin hasara uğramasıyla oluşur. Parkinson hastalığının yol açtığı hareket bozukluğu ilerleyici ve kroniktir. Beyinde dopamin eksikliği arttıkça hastalık da ilerler.

Parkinson hastalığı olan kişilerin yakınları için hastalık hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemli bir konudur. Hastada hareket kaybına neden olan parkinson hastalığı, zihinsel ve ruhsal süreçleri etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın tedavi sürecinde hastaya tam destek verebilmek için hastalığın tüm detaylarını bilmek gerekir. Parkinson hastalığında hastanın yakınları, hastayla ilgilenenler mutlaka hastalık hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır.

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