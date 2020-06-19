SON DAKİKA: Brezilya’da koronavirüs vakaları 1 milyonu aştı

"Brezilya evde kalmaya dayanamıyor"



Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, yaptığı açıklamada ülkenin bazı eyaletlerinde ve şehirlerinde yürürlükte olan sosyal mesafe tedbirlerini ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) eleştirdi. Devlet Başkanı, eyalet valilerinin aldığı karantina kararlarını suç olarak değerlendirdi. Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına ekonomiye düzenli bir geri dönüş yapılması için çağrıda bulunurken, "Brezilya artık evde kalmaya dayanamıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Bolsonaro, dünyadaki en az bilimsel şeyin DSÖ olduğunu, çünkü fikirlerinin her zaman değişmekte olduğunu iddia ederek, DSÖ tarafından yasaklanan klorokin isimli ilacın kullanılması gerektiğini savundu.