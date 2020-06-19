SON DAKİKA: Brezilya’da koronavirüs vakaları 1 milyonu aştı

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SON DAKİKA: ’da vakaları 1 milyonu aştı

'da korona virüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı. Toplam can kaybı ise 48 bin 427'ye yükseldi

AA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 22:47 ABONE OL
SON DAKİKA: Brezilya’da korona virüs vakaları 1 milyonu aştı

Korona virüs salgını Güney Amerika'da etkisini arttırmaya devam ediyor. 'da son 24 saatte 26 bin 340 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı. Ülkede toplam can kaybı ise 558 artarak, 48 bin 427'ye yükseldi. Brezilya Medya Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada resmi verilerde yaşanan tutarsızlıklar nedeni ile veriler üzerinde çalışma yapıldığı aktarıldı. Konsorsiyum, eyaletlerden korona virüs verilerini toplayarak yeniden düzenledi.

SON DAKİKA: Brezilya’da korona virüs vakaları 1 milyonu aştı

Sao Paulo Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü Profesörü Daniel Lahr, yaptığı açıklamada " olması gerekenden çok daha az test yapıyor. En iyi durumda bile yeterli kabul edilenden 20 kat daha fazla test yapılmalı" ifadelerini kullandı. Lahr, ülkenin kuzeyinde vakalarda azalma olduğunu fakat merkezdeki ve batıdaki bölgelerde vakalarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.

SON DAKİKA: Brezilya’da korona virüs vakaları 1 milyonu aştı

"Brezilya evde kalmaya dayanamıyor"

Devlet Başkanı Bolsonaro, yaptığı açıklamada ülkenin bazı eyaletlerinde ve şehirlerinde yürürlükte olan sosyal mesafe tedbirlerini ve Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) eleştirdi. Devlet Başkanı, eyalet valilerinin aldığı karantina kararlarını suç olarak değerlendirdi. Bolsonaro, vali ve belediye başkanlarına ekonomiye düzenli bir geri dönüş yapılması için çağrıda bulunurken, "Brezilya artık evde kalmaya dayanamıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Bolsonaro, dünyadaki en az bilimsel şeyin DSÖ olduğunu, çünkü fikirlerinin her zaman değişmekte olduğunu iddia ederek, DSÖ tarafından yasaklanan klorokin isimli ilacın kullanılması gerektiğini savundu.

SON DAKİKA: Brezilya’da korona virüs vakaları 1 milyonu aştı
SON DAKİKA: Brezilya’da korona virüs vakaları 1 milyonu aştı
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SON DAKİKA: Brezilya’da koronavirüs vakaları 1 milyonu aştı
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