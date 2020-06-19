Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi

Son dakika: 'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi

Corona virüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 8 buçuk milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs salgı ile ilgili umutlandıran bir gelişme yaşandı. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, corona virüs aşısının yıl sonunda tanıtılacağını duyurdu. İşte corona virüs aşısı ile ilgili son dakika açıklaması...

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 11:44 Son Güncelleme: 19.6.2020 12:10 ABONE OL
Son dakika: Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Son dakika: Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi

"SALGIN PEKİN'DE KONTROL ALTINA ALINDI"

'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin'in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

Son dakika: Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi

32 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325'e yükseldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çin'den koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA