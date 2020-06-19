Son Dakika Haberi | İngiltere'de ilginç deney: Marketten alıp, kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan ördek çıktı

İNGİLTERE'DE RNA BAZLI YENİ AŞI ADAYI

İngiltere'de Imperial College London Üniversitesi araştırmacılarınca geliştirilen bir aşı adayı için de klinik denemelere başlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bir arada yürütülmesi planlanan 1. ve 2. aşama klinik denemelerde, 300 sağlıklı gönüllüye iki doz aşı uygulanacağı, denemelerin başarılı olması halinde aşı adayının 3. aşamada 6 bin kişide test edileceği belirtildi.

Ribo Nükleik Asit (RNA) temelli aşının, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteinini vücutta sentetik olarak çoğaltarak virüse karşı hızlı tanı ve bağışıklık tepkisi uyandırmayı amaçladığı kaydedildi.

Klinik deneme öncesi güvenlik testlerinde ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuç veren aşı adayı için İngiltere hükümeti, 41 milyon sterlin (352 milyon lira) kaynak ayırdı.

Denemelerin sorunsuz ilerlemesi halinde aşının gelecek yıla hazır olması umut ediliyor.

RUSYA AŞI İÇİN DÜĞMEYE BASIYOR

Rusya'da Savunma Bakanlığı ile Gamalei Ulusal Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, yerli üretim bir aşı için klinik denemelere başlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayvanlar üzerindeki deneylerde güvenlik, bağışıklık ve etkililik özellikleri sınanan aşı adayının asker ve sivillerden oluşan bir grup gönüllü üzerinde deneneceği, ilk grup üzerinde yapılan testlerin sonuçlarına göre virüs bileşenlerini içeren farklı alt-birim aşıların ikinci grup deneklere uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yöntemle aşının vücutta bağışıklık sağlayıcı antikor üretme kapasitesinin sınanması amaçlanıyor.