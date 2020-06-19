Son dakika haberi: Çin'de corona virüsüne neden olan hayvan pazarında korkunç manzara! "Köpek Eti Festivali" için hazırlıklar başladı!

Corona virüsü salgının ortaya çıktığı Çin'den gelen son dakika haberi ile "köpek eti festivali" için hazırlıkların başlandığı bildirildi. Virüsün ortaya çıkmasındaki neden olarak gösterilen hayvan pazarlarından gelen akılalmaz görüntüler tüm dünyadan tepki aldı. Hayvan hakları kuruluşları pazarlardaki yoğunluğu görüntülerken köpeklerin "yenmek" için satıldığı hayvan pazarlarında artık bu duruma bir "dur" denmesi için yönetime çağrı yapıldı. İşte Corona virüsü salgının merkezi olan Çin'in Yulan kentinden gelen son dakika haberinin detayları…

ÇİN'DE "KÖPEK ETİ FESTİVALİ" İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI!

Koronavirüs salgının nedeniyle dünya genelinde 450 binden fazla insan hayatını kaybederken virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de akılalmaz olaylar yaşanıyor. Köpek eti festivali için hayvan pazarlarında satışlar hız kesmeden devam ediyor. Çin medyası geçtiğimiz günlerde köpeklerin gıda listesinden çıkarıldığını açıklasa da ülkede yer alan hayvan hakları kuruluşları pazarlardaki korkunç tabloyu tüm dünyayla paylaştı…