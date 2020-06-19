Son dakika haberi: Çin'de corona virüsüne neden olan hayvan pazarında korkunç manzara! "Köpek Eti Festivali" için hazırlıklar başladı!

Corona virüsü salgının ortaya çıktığı Çin'den gelen son dakika haberi ile "köpek eti festivali" için hazırlıkların başlandığı bildirildi. Virüsün ortaya çıkmasındaki neden olarak gösterilen hayvan pazarlarından gelen akılalmaz görüntüler tüm dünyadan tepki aldı. Hayvan hakları kuruluşları pazarlardaki yoğunluğu görüntülerken köpeklerin "yenmek" için satıldığı hayvan pazarlarında artık bu duruma bir "dur" denmesi için yönetime çağrı yapıldı. İşte Corona virüsü salgının merkezi olan Çin'in Yulan kentinden gelen son dakika haberinin detayları…
Koronavirüs salgının nedeniyle dünya genelinde 450 binden fazla insan hayatını kaybederken virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de akılalmaz olaylar yaşanıyor. Köpek eti festivali için hayvan pazarlarında satışlar hız kesmeden devam ediyor. Çin medyası geçtiğimiz günlerde köpeklerin gıda listesinden çıkarıldığını açıklasa da ülkede yer alan hayvan hakları kuruluşları pazarlardaki korkunç tabloyu tüm dünyayla paylaştı…
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Yulin kentinde düzenlenen 'Köpek Eti Festivali" için hayvan pazarında köpek satışı görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 450 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Hastalığın ortaya çıktığı Çin'in Yulin kentinde her yıl düzenlenen 'Köpek Eti Festivali' öncesinde, Çin Halk Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, "Köpekler evcil, kurtarma ve servis hayvanlarıdır, çiftlik hayvanları değildir" açıklamasına rağmen, koronavirüsün ortaya çıktığı düşünülen hayvan pazarlarında, 'yemek' için köpekler satılmaya devam ediyor. Daha önce Çin medyasında Pekin yönetiminin, köpek etini gıda listesinden çıkaracağı duyurulsa da henüz bu konuya ilişkin resmi bir adım atılmadığı ifade edildi.
Dünya genelinde hayvan haklarını savunan Washington merkezli kâr amacı gütmeyen büyük bir kuruluş olan Humane Society International (HSI), Yulin kentinde hala canlı köpeklerin ve köpek etlerinin 'gıda' olarak satıldığını gösteren fotoğrafları paylaştı. HSI resmi internet sitesi üzerinden, Çin Halk Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın köpeklere yönelik açıklamasını hatırlatarak, Çinli yetkililerden hala köpek satışı yapan hayvan pazarları konusunda somut adım atılması çağrısında bulundu.