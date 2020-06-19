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’daki dev hortum kamerada!

'ın Chonburi bölgesinde okyanus kıyısındaki dev hortum görüntülendi. Sahilde bulunan kişilerin hortuma aldırmadan denize girmeleri ise dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 14:32 ABONE OL
Tayland’daki dev hortum kamerada!

Tayland'ın fırtana bölgesi olan Chonburi bölgesinde, bugüne kadar az rastlanan dev hortum kameralara yansıdı. Sahil kıyılarında oluşan dev deniz hortumu, bölge sakinlerini hayrete düşürdü. Sahilde bulunan kişilerin, dev hortuma aldırmadan denize girmeleri ise dikkatleri çekti.

Tayland'daki dev hortum kamerada | Video

Tayland Meteoroloji Müdürlüğü ise hafta sonu boyunca ülke genelinde zayıf yağmur fırtınası olacağını açıkladı. Tayland'ın nemli Güneydoğu Asya iklimi, şiddetli gök gürültülü fırtınalarla birleştiğinde, genellikle kıyı bölgelerinde hortum meydana geliyor.

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Tayland’daki dev hortum kamerada!
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