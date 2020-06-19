Yeni merkez üssü Latin Amerika

Kovid-19salgınının yeni merkezi haline gelen Latin Amerika'da 4 milyona yakın vaka var. Ölümler de 200 bini aştı.Toplam vakalar 8.5 milyonu, ölümler ise 453 bini aştı.Pekin'de 21 yeni vaka daha var.Ölenlerin sayısı 119 bin 955 olurken, vakalar 2 milyon 235 bin 678 oldu.BBC'nin haberine göre ülkede salgında 489 doktor yaşamını yitirdi.Son 24 saatte vaka sayısı 13 bini geçti. 334 kişi hayatını kaybetti.59 yeni Kovid-19 vakası saptandı.Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kovid-19'a yakalandı.Vaka sayısı 270 bini aştı.