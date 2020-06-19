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Yeni merkez üssü

Giriş Tarihi: 19.6.2020 ABONE OL
Yeni merkez üssü Latin Amerika
Kovid-19 salgınının yeni merkezi haline gelen Latin Amerika'da 4 milyona yakın vaka var. Ölümler de 200 bini aştı.
Dünya: Toplam vakalar 8.5 milyonu, ölümler ise 453 bini aştı.
Çin: Pekin'de 21 yeni vaka daha var.
ABD: Ölenlerin sayısı 119 bin 955 olurken, vakalar 2 milyon 235 bin 678 oldu.
Rusya: BBC'nin haberine göre ülkede salgında 489 doktor yaşamını yitirdi.
Hindistan: Son 24 saatte vaka sayısı 13 bini geçti. 334 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kore: 59 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
Gabon: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kovid-19'a yakalandı.
Afrika: Vaka sayısı 270 bini aştı.
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Yeni merkez üssü Latin Amerika
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