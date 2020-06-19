Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri ölüme böyle terk etti

Ege Denizi'nde İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahi Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin, hayatları tehlikeye düşürülecek şekilde lastik botla açık denizde bırakılması, kameraya yansıdı. Görüntülerde, lastik botun Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından yedeklenerek bölgeye getirilmesi yer aldı. Daha sonra düzensiz göçmenlerin, Yunan Sahil Güvenlik botundan, bu lastik bota aktarıldığı görüldü. Sahil Güvenlik botunun, aktarma işlemenin ardından göçmenleri, hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denizde bırakarak bölgeden ayrılması görüntüde yer aldı.

Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde böyle ölüme terk etti | Video

Lastik bot üzerinde çaresizce sürüklenen 16 kişilik göçmen grubun imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

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