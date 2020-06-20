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polisi asılı bulunan siyahinin kardeşini vurdu

Giriş Tarihi: 20.6.2020 ABONE OL
ABD polisi asılı bulunan siyahinin kardeşini vurdu
ABD'de son zamanlarda polis tarafından öldürülen siyahilere bir yenisi daha eklendi. Los Angeles kentinde bir ağaçta asılı bulunan siyahi Robert Fuller'ın üvey kardeşi, polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayın çarşamba günü olduğunu açıklayan polis, şerif yardımcılarının vurup öldürdüğü kişinin kimliğini açıklamadı. Ancak Fuller'in avukatı, öldürülen kişinin Fuller'ın üvey kardeşi Terron Boone olduğunu duyurdu. Geçen hafta bir ağaçta bulunan Fuller'a kapsamlı otopsi henüz yapılmadan intihar ettiği yönünde teşhis koymuştu.
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ABD polisi asılı bulunan siyahinin kardeşini vurdu
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