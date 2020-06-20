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’da vaka sayısı 12 bini geçti

'da son 24 saatte 471 kişide daha tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 12 bin 238’e yükseldi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 18:07 ABONE OL
Azerbaycan’da coronavirüs vaka sayısı 12 bini geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 471 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 5 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 191 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son 24 saatte vaka sayısında rekor artış yaşanırken toplam vaka sayısı 12 bin 238'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 148'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 6 bin 516 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 417 bin 102 kişiye korona virüs testi yapıldı.

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Azerbaycan’da coronavirüs vaka sayısı 12 bini geçti
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