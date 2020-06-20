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'da, koronavirüsten dolayı mahkemeler ertelendi

'da, İskeçe bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmasının ardından bölgedeki mahkemeler 15 Temmuz'a kadar ertelendi.

AA
Giriş Tarihi: 21.6.2020 01:17 ABONE OL
Batı Trakya'da, koronavirüsten dolayı mahkemeler ertelendi

Yunanistan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sadece belirli duruşmaların görülebileceği İskeçe Adliyesi'nin geçici olarak kapatılması kararının, yeni tip koronavirüsün önlenmesi ve yayılmasının durdurulması için gerekli olduğu belirtildi. Son 24 saatte 19 yeni vakanın görüldüğü Yunanistan'da vakaların 8'inin İskeçe bölgesinde olduğu bildirildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 256'ya ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 190'a yükseldi.

SIĞINMACI KAMPLARINDA KARANTİNA SÜRESİ UZATILDI

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkedeki tüm kimlik ve kayıt işlemlerinin yapıldığı sığınmacı kamplarında karantina süresinin 7 Temmuz'a kadar uzatıldığı bildirildi. Kampların karantina süresinin uzatılması kararı, sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı.

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Batı Trakya'da, koronavirüsten dolayı mahkemeler ertelendi
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