Çifte standart

Türkiye'nin Akdeniz'de Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasının ardından Yunanistan ile İtalya, İyon Denizi'nde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzaladı. Anlaşma, uluslararası hukuk bakımından Türkiye'nin haklılığını görmek açısından manidar olarak değerlendiriliyor.Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de savunduğu 'adaların kıta sahanlığının olmadığı ancak kara sularına saygı duyulması' tezine yıllardır karşı çıkan Yunanistan, İtalya ile imzaladığı anlaşmada kıta sahanlığını ana karadan başlatarak Türkiye'nin tezini kabul etmiş oldu.Yıllardır adacıklarında kıta sahanlığı olduğunu savunan Yunanistan, İtalya ile imzaladığı anlaşma ile yeri geldiğinde söylediklerinin aksine davrandığını tüm dünyaya kanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yunanistan, bizim Libya ile yaptığımız anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu tescillemiş oldu" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın İtalya ile yaptığı anlaşmada olduğu gibi Türkiye de Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmada, Yunan adalarına tam etkinlik vermeyerek sadece 6 millik karasularını dikkate aldı. Ankara, Yunanistan'a üçüncü taraflarla iş tutmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması çağrısı yapıyor.