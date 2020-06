Çin'in Zhuji şehrinde motosikletle yolun karşısına geçen bir kadın hızla gelen tırın altında kaldı. Sürücüsünün hamlesi sonucu devrilen tırın altında kalan kadın takrığı lkask sayesinde ufak yaralarla kazayı atlattı. O anlar kameraya an be an yansıdı.

Çin'de mucize kurtuluş:Tırın altında kalan kadını kaskı kurtardı | Video