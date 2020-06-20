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: Uzaylılarla ilgili fazlasını biliyorum

ABD Başkanı , oğlunun yaptığı söyleşide, ülkesinin düşen ’yu sakladığına dair iddialarla ilgili soruya ‘Daha fazlasını biliyorum ama söylemem’ dedi

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Giriş Tarihi: 20.6.2020 ABONE OL
Donald Trump: Uzaylılarla ilgili fazlasını biliyorum
Babalar günü nedeniyle oğlu Donald Trump Jr.'un sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, yine tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu. 20 dakikalık söyleşide dünyanın en büyük UFO gizemlerinden biri olan 1947'de ABD'nin Roswell kentine UFO düşmesi ve enkaz ile cansız uzaylıların ABD Ordusu tarafından saklandığı şeklindeki komplo teorisi kendisine sorulan Trump "Roswell olayıyla ilgili daha fazlasını biliyorum. Bildiklerim hakkında konuşmayacağım, ama çok ilginç" diye konuştu.
Oğlunun 'Görevden ayrılmadan önce bize uzaylıların olup olmadığı hakkında bilgi verecek misiniz? Gerçekten bunu bilmek istiyoruz" şeklindeki ısrarına Trump "Bunu düşünmem lazım" yanıtını verdi.
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Donald Trump: Uzaylılarla ilgili fazlasını biliyorum
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