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’da ‘’ 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

’da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 2 aydır eyleme ara veren yeniden sokaklara döküldü.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 15:08 ABONE OL

Fransa'da hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren ve koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 2 aydır eylem yapmayan Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.Başkent Paris'in farklı kesimlerinden gelen Sarı Yelekliler, kentin merkezlerinde toplanmaya başladı.

SARI YELEKLİLER KİM?

Fransa'da yükselen yaşam maliyetleri ve beraberinde gelen vergi yükünün çalışan ve orta sınıflara düştüğünü iddia eden eylemciler, bu haksızlığın sona ermesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa çağrısında bulunmuştu. Sarı Yelek giyen eylemciler, her hafta sonu birleşerek koronavirüs salgınına kadar protestolarını sürdürdü.

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Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü
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