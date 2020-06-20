Putin’den dünyaya arşiv açma çağrısı

'Büyük Zaferin 75. yılı: Tarih ve gelecek karşısındaki ortak sorumluluk' başlıklı bir makale kaleme alan Putin, farklı ülkelerden önde gelen bilim insanlarının geniş şekilde temsil edildiği akademik bilim çevrelerinin, geçmiş olaylara ilişkin dengeli değerlendirmeleri araştırması gerektiğine' inandığını ifade etti. Putin, makalede Rusya'nın belgelere dayalı olarak doğrulanmış tarihsel gerçeklere dayanarak gerçeği kararlılıkla savunacağı yönünde teminat verdi.

DÜNYA SAVAŞI SEBEPLERİNİN ANALİZİNİ SÜRDÜRME TEKLİFİ

Putin, makalesinde 'yalnızca arşiv materyallerine, tanıkların ifadelerine dayanarak ve her türlü ideolojik ve politize edilen spekülasyonları bir kenara bırakarak, dünya savaşına yol açan sebeplerin analizini sürdürmeyi' teklif ederek, tüm devletleri Rusya'nın son yıllarda yaptığı gibi arşivlerini açma sürecini başlatmaya, daha önce bilinmeyen savaş öncesi ve savaş dönemi belgelerini yayınlamaya' çağırdı. Makalede, Putin'in, 'insanlık tarihindeki en büyük trajedinin zeminini hazırlayan ana hususun 'devlet egoizmi, korkaklık, güç kazanan saldırgana göz yumma, siyasi elitlerin uzlaşma aramaya hazır olmamasıydı' görüşü yer aldı.

27 MİLYON SOVYET VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Sovyet halkının Nazi Almanya'sının yenilgiye uğratılmasında yaptığı belirleyici katkının altını çizen Rusya Devlet Başkanı, 9 Mayıs tarihinin Rusya için neden önemli bir bayram olduğunu anlatarak şöyle devam etti: "22 Haziran 1941'de Sovyetler Birliği, neredeyse tüm Avrupa'nın endüstriyel, ekonomik, askeri potansiyelinin hizmet ettiği dünyanın en güçlü, mobilize ve eğitimli ordusuyla karşı karşıya geldi. Toplamda SSCB, Hitler karşıtı koalisyonun tüm askeri çabalarının yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirdi. Yaklaşık 27 milyon Sovyet vatandaşı, cephelerde, Alman esaretinde, açlıktan ve bombardımanlardan, Nazi ölüm kamplarının gettolarında ve fırınlarında hayatını kaybetti. SSCB, vatandaşlarının yedide birini, İngiltere 127'de birini, ABD ise 320'de birini kaybetti"

HALKLARIN DOSTLUĞU DÜŞMAN İÇİN YIKILMAZ KALE

Hitler Almanya'sının planlarına açıklık getiren Putin, "Nazi 'stratejistleri' büyük, çok uluslu devletin kendi başına kolayca ezilebileceğine inanıyordu. Ani savaşın, savaşın acımasızlığının ve dayanılmaz güçlüklerin etnik gruplar arasındaki ilişkileri kaçınılmaz olarak şiddetlendireceğini ve ülkenin parçalara ayrılabileceğini umuyorlardı. Ancak ilk günlerden bu Nazi planının başarısız olduğu anlaşıldı. Halkların dostluğu, yardımlaşmaları, düşman için gerçek bir yıkılmaz kale haline geldi" ifadelerini kullandı.

İŞGALCİYLE KURTARICI BİR TUTULAMAZ

Putin, kurtarıcıların ve işgalcilerin birbirleriyle eşit tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak 'bazı ülkelerde, Nazilerle işbirliği yaparak kendilerini kirletenlerin birdenbire 2. Dünya Savaşı gazileriyle eş tutulmasının şaşkınlık yarattığını' söyledi. Müttefiklerin Nazi siyasi ve savaş suçlularını cezalandırmak için tasarlanmış Uluslararası Savaş Mahkemesi'ni birlikte kurduğunu hatırlatan Rusya Devlet Başkanı, "Mahkemenin kararlarında, soykırım, etnik ve dini temizlik, Yahudi düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı gibi insanlığa karşı işlenen suçlara net yasal nitelikler kazandırıldı. Nürnberg mahkemesi direkt ve net bir şekilde Nazilerin suç ortaklarını, farklı türden işbirlikçilerini de kınadı" değerlendirmesini yaptı.

TARİH DERSLERİNİ UNUTMAK BEDEL ÖDETİYOR

Putin, çoğu ülkenin, 'hedeflerine ulaşmak için, Rusya'ya yönelik enformasyon saldırılarının sayısını ve kapsamını artırdığını, kendilerini haklı göstermek, suçluluk duygusu yaşattırmak istediğini' vurgulayarak, şunları söyledi: "geçmiş ve gelecek karşısındaki sorumluluğumuz, korkunç trajedilerin tekrarlanmasına izin vermemek için her şey yapmaktır.Tarih derslerini unutmak kaçınılmaz olarak ağır bir bedel ödetiyor"

Putin makalesinde şu ifadelere yer verdi:

AİLEM İÇİN SAVAŞ LENİNGRAD'IN KORKUNÇ ACILARI DEMEK

Geleneksel bir deyim vardır: Savaş her ailenin tarihinde derin iz bıraktı. Bu ifadenin ardında, milyonlarca insanın yaşamı, sıkıntılar ve acılar, aynı zamanda gurur, hak ve hatıralar duruyor.

Ebeveynlerim için savaş, 2 yaşındaki kardeşim Vitya'nın öldüğü ve mucizevi bir şekilde annemin hayatta kaldığı kuşatılmış Leningrad'ın korkunç acıları demek. Babam evde kalma fırsatı varken gönüllü olarak doğup büyüdüğü şehri savunma gitti, milyonlarca Sovyet vatandaşı gibi davrandı. Nevskiy Pyataçok bölgesinde savaştı, ağır yaralandı. Bu yıllar ne kadar bizden uzaksa ebeveynlerle konuşma, yaşamlarındaki savaş dönemini daha yakından tanıma ihtiyacı o kadar büyük. Ama artık bir şeyler sormak mümkün değil, bu yüzden babam ve annemle bu konudaki sohbetleri, onların cimri duygularını kutsal bir şey gibi kalbimde saklıyorum"

SORUMLULUĞUMUZ TRAJEDİLERİN TEKRARLANMASINA İZİN VERMEMEK

"Geçmiş ve gelecek karşısındaki sorumluluğumuz, korkunç trajedilerin tekrarlanmasına izin vermemek için her şey yapmak. Bu yüzden İkinci Dünya Savaşı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı ile ilgili bu yazıyı kaleme almayı bir borç bildim. Dünya liderleriyle sohbetlerde bu fikri defalarca görüştüm, anlayışla karşıladıklarını gördüm. Geçen yılın sonlarında, Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde, şu konuda hemfikirdik: Nazizme karşı zaferin öncelikle Sovyet halkı tarafından elde edildiği, bu kahramanlıklar dolu mücadelede tüm Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin temsilcilerinin hem cephede hem cephenin gerisinde omuz omuza durduğu hatırasını torunlarımıza iletmek önemli. Aynı zamanda mevkidaşlarımla savaş öncesindeki o karmaşık dönemi de konuştuk"