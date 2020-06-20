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: 'de ortalık karıştı! çılgına döndü: Polis ne iş yapıyor?

haberi: 'de, "Özgürlük Günü'' (Juneteenth) olarak bilinen ve siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle bu sene daha da önem kazanan köleliğin kaldırılmasının 155'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Seattle'de de binlerce gösterici yürüyüş düzenledi. ABD'nin başkenti Washington DC'de ırkçılık karşıtı bir grup gösterici, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini devirerek ateşe verdi. ise öfke patlaması yaşadı...

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 08:00 Son Güncelleme: 20.6.2020 08:51 ABONE OL
Son dakika: ABD'de ortalık karıştı! Trump çılgına döndü: Polis ne iş yapıyor?

'nin başkenti Washington DC'de ırkçılık karşıtı bir grup gösterici, kölelik yanlısı Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini devirerek ateşe verdi. ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan ırkçılık tartışmaları sıcaklığını korurken, 19. yüzyılda kölelik yanlısı eyaletlerden kurulan Amerikan Konfedere Devletleri döneminden kalma heykeller de protestocuların hedefi oluyor.

Son dakika: ABD'de ortalık karıştı! Trump çılgına döndü: Polis ne iş yapıyor?

Washington DC'de, köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran 1865 gününe ithafen düzenlenen gösteride protestocular, Amerikan Konfedere Devletleri dönemine ait tek heykel olan ve General Albert Pike'ı temsil eden heykeli hedef aldı.

Heykeli, yaklaşık 1 saat süren çabayla bağladıkları ipleri çekerek deviren protestocular, ardından ateşe verdi.

Heykelin bulunduğu Judicial Meydanı karşısında bir polis merkezi olmasına rağmen polis duruma müdahale etmedi.

Son dakika: ABD'de ortalık karıştı! Trump çılgına döndü: Polis ne iş yapıyor?

TRUMP ÇILGINA DÖNDÜ

Başkanı Donald , yaşananlara Twitter üzerinden tepki göstererek, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'a protestocuları gözaltına alma çağrısında bulundu.

Son dakika: ABD'de ortalık karıştı! Trump çılgına döndü: Polis ne iş yapıyor?

, Bowser'ı etiketlediği paylaşımında, "DC polisi, bir heykelin yıkılıp yakılmasını izlerken işini yapmıyor. Bu kişiler gözaltına alınmalı. Bu ülkemiz için utanç verici." ifadesini kullandı.

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Son dakika: ABD'de ortalık karıştı! Trump çılgına döndü: Polis ne iş yapıyor?
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