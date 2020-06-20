Son dakika: ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor!

BATI YAKASI FİLMİNİN BAŞROL OYUNCUSU

Elgort son olarak Steven Spielberg'ün yönettiği, Kristie Macosko ve Krieger Kevin McCollum ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, 18 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan eski müzikal filmi olan 1961 yapımlı Batı Yakasının Hikâyesi'nin (West Side Story) yeni versiyonunun başrolünde yer aldı. Ünlü aktör aynı zamanda Aynı yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz (Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok filmde de rol almıştı.