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Son dakika: 'li genç aktör cinsel tacizle suçlanıyor!

Son Dakika Haberi... 'li ünlü aktör , 17 yaşındaki bir kıza yönelik nedeniyle suçlanıyor. Ünlü aktör Ansel Elgort, Aynı yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz (Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok filmde rol almıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 13:15 ABONE OL
Son dakika: ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor!

'li 26 yaşındaki aktör , 2014 yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuştuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel tacizle suçlanıyor. Sosyal medyada Gabby kullanıcı ismiyle 17'inci doğum günü öncesinde ünlü aktörün kendisine cinsel içerikli mesajlar attığını iddia eden genç kız, olayın yaşandığı dönemde acı çektiğini vurguladı.

Son dakika: ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor!

BATI YAKASI FİLMİNİN BAŞROL OYUNCUSU

Elgort son olarak Steven Spielberg'ün yönettiği, Kristie Macosko ve Krieger Kevin McCollum ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, 18 Aralık'ta vizyona girmesi planlanan eski müzikal filmi olan 1961 yapımlı Batı Yakasının Hikâyesi'nin (West Side Story) yeni versiyonunun başrolünde yer aldı. Ünlü aktör aynı zamanda Aynı yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz (Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok filmde de rol almıştı.

Son dakika: ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor!
Son dakika: ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor!
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Son dakika: ABD'li genç aktör Ansel Elgort cinsel tacizle suçlanıyor!
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