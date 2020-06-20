Son dakika: Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korkutan coronavirüs ölümleri

Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de vaka artışları başladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4'ü yurt dışı kaynaklı 27 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten hayatını kaybeden bulunmadığı bildirildi.

GÜNEY KORE'DE DE VAKA ARTIŞLARI KAYDEDİLİYOR

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte 31'i yurtdışı 67 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısının 12 bin 373'e ulaştığı belirtilirken, ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti.

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