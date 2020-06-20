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: 'dan flaş coronavirüs açıklaması!

: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan coronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'dan gelen son açıklamaya göre ülkede 1 haftada vefat edenlerin sayısı açıklandı ve geçmişe yönelik ölüm rakamlarına ilişkin güncelleme yapıldı.

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 19:02 Son Güncelleme: 20.6.2020 19:08 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması!

Geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka kayıtlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 315 olarak duyurduğu toplam ölü sayısını 28 bin 322 olarak güncelledi.

Son Dakika Haberi: İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması!

Son 7 günde koronavirüs yüzünden 36 kişi yaşamını yitirdi, ölümlerin çoğunluğu Madrid (13), Castilla y Leon (7) ve Katalonya (5) özerk yönetimlerinde görüldü.

Son 24 saatte 134 artan vaka sayısının 245 bin 938'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'dan dolayı 98 gün süren olağanüstü halin (OHAL) yarın sona ereceği 'da, ülke genelinde "yeni normallik" sürecine geçilecek.

Son Dakika Haberi: İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması!

Sınır komşusu Portekiz dışında tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yarından itibaren sınırlarını açmaya hazırlanan , Portekiz ve AB dışındaki ülkelerden turist kabul etmeye ise 1 Temmuz'da başlayacak.

OHAL'in sona ermesi ve sınırların açılmaya başlamasıyla İspanya'ya yarın 100 uçağın iniş yapmasının beklendiği bildirildi.

Son Dakika Haberi: İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması!

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1527'ye çıktığını açıkladı.

Son Dakika Haberi: İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması!

Son 24 saatte 377 yeni vakanın tespit edildiği ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 38 bin 464 olduğu bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 24 bin 906 olduğu duyuruldu.

Son Dakika Haberi: İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması!
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Son Dakika Haberi: İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması!
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