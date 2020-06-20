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: açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...

: basını, Orta Doğu'nun en karanlık adamı Veliaht Prensi Muhammed 'in Tel Aviv'le gizli ittifak içinde olduğunu yazdı. Kanal 13 muhabiri Barak Ravid, bin Zayed'in 25 yıldır İsrail ile çalıştığını söyledi. İsrailli yazarlar Adana Zidman ve Rod Runner da benzer açıklamalarda bulunurken, Runner, "Zayed'in Netanyahu'ya ihtiyacı var" dedi.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 06:59 ABONE OL
Son dakika: İsrail açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki terör, darbe ve işgallerin ana sponsoru Birleşik Arap Emirlikleri'nin () bölgede yürüttüğü karanlık operasyonlara dair ayrıntılar birbir ortaya çıkmaya devam ediyor. Libya'da darbeci Hafter'i, Somali ve Suriye'de terör örgütlerini destekleyen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed 'in de facto liderliğindeki BAE, 'in Batı Şeria'yı ilhak planına da perde arkasından onaylayan adımlar atıyor.

Son dakika: İsrail açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...

Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı 'in en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Planın en büyük destekçisi ABD gibi görünse de Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı da ön plana çıkıyor. İsrail basını, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed 'in yıllardır Tel Aviz'le gizli ittifak içinde olduğunu yazdı.

Son dakika: İsrail açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...

İSRAİL'LE İLGİLİ KONUŞMAZ

'in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13'ün siyaset muhabiri Barak Ravid, Muhammed 'in İsrail ile 25 yıldır gizli bir ittifak içinde olduğunu söyledi. Zayed'in İsrail ilhak planı konusunda Ürdün Kralının yanında olduğunu duyurmasının ardından bir mesaj paylaşan İsrailli yazar, " genel olarak İsrail-Filistin çatışması konusunda açıklamalardan kaçınır. Ürdün Kralı ile yaptığı telefon konuşmasında ilhakı konuşması şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İsrail açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...

FATURA BARONLARA KESİLDİ

Öte yandan Yemen ve Libya'da hezimete uğrayan , faturayı bu ülkelerde desteklediği şavaş baronlarına kesti. BAE Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bazı dostları tek taraflı yanlış kararlar alıyor. Bunu Hafter'de ve Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nde gördük" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İsrail açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...

GİZLİCE DESTEKLİYOR

İsrailli yazar Adana Zidman ise ve Körfez ülkelerinin pozisyonlarının Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordineli olduğunu belirtti. Zayed'in Ürdün desteğinin sadece Arap kamuoyunu yönelik olduğunu dile getiren İsrailli yazar Rod Runner ise "Kapalı kapıların arkasında Netanyahu'nun ilhak planını kabul etti. Çünkü Zayed'in sadece Netanyahu'ya ihtiyacı var" diye konuştu.

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Son dakika: İsrail açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...
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