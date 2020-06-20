Son dakika: İsrail açık açık itiraf etti: 25 yıldır bizimle çalışıyor...

GİZLİCE DESTEKLİYOR

İsrailli yazar Adana Zidman ise BAE ve Körfez ülkelerinin pozisyonlarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordineli olduğunu belirtti. Zayed'in Ürdün desteğinin sadece Arap kamuoyunu yönelik olduğunu dile getiren İsrailli yazar Rod Runner ise "Kapalı kapıların arkasında Netanyahu'nun ilhak planını kabul etti. Çünkü Zayed'in sadece Netanyahu'ya ihtiyacı var" diye konuştu.