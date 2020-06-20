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’da yarın sona eriyor

Birçok ülke korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri kademeli olarak, kaldırıyor. ’da da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan yarın sonra eriyor. Öte yandan Suudi Arabistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 154 bin 233’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230’a yükseldi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 21:40 ABONE OL
Suudi Arabistan’da sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor
Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan bu yana tam ve kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı yarın tamamen kaldırılıyor. İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada yarın saat 06.00'dan itibaren ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı aktarıldı. Bakanlık, tüm ekonomik ve ticari faaliyetlere yeniden izin verileceğini duyururken, maske takmanın zorunluğu olduğunu ifade etti. Bakanlık, umre ziyaretleri, deniz ve kara sınırlarından ülkeye giriş-çıkışlar ile uluslararası uçuşlarda uygulanan kısıtlamaların devam ettiğini açıkladı.
Öte yandan Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 154 bin 233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 230'a yükseldi.
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Suudi Arabistan’da sokağa çıkma yasağı yarın sona eriyor
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