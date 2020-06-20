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Trump bugün Tulsa’da miting düzenleyecek

Başkanı , korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara vermesinin ardından ilk seçim mitingini Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapacak.

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 10:26 Son Güncelleme: 20.6.2020 10:26 ABONE OL
Trump bugün Tulsa’da miting düzenleyecek
ABD Başkanı Donald Trump seçim çalışmaları kapsamında bugün Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde miting düzenleyecek. Trump'ın 19 bin kişilik kapalı salonda taraftarlarıyla buluşabilmesi için şehirde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, mitinge katılacakların girişte ateşlerinin ölçüleceğini, el dezenfektanı ve maskelerde dahil olmak üzere her türlü imkanın sağlanacağını söyledi. Mitingde maske takmanın zorunlu olmayacağını ifade eden McEnany, "Ben de maske takmayacağım. Bu kişisel bir karar. Çünkü düzenli olarak test ediliyorum. Maske takmamanın benim için daha doğru olduğunu hissediyorum. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) önerilerine uyuyorum. Bunlar öneriliyor ancak şart değil" dedi.

Son zamanlarda Oklahoma'da vakalar hızla artarken, uzmanların bu mitingin ardından korona virüs vak'alarının sayısının daha çok artacağını belirtiyor. Son verilere göre 2 milyon 297 bin 338 vak'anın tespit edildiği ve korona virüs nedeniyle 121 bin 407 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Oklahoma eyaletinde 9 bin 706 vak'a kayıtlara geçerken 367 kişi öldü.

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Trump bugün Tulsa’da miting düzenleyecek
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