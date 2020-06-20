Trump bugün Tulsa’da miting düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump seçim çalışmaları kapsamında bugün Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde miting düzenleyecek. Trump'ın 19 bin kişilik kapalı salonda taraftarlarıyla buluşabilmesi için şehirde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, mitinge katılacakların girişte ateşlerinin ölçüleceğini, el dezenfektanı ve maskelerde dahil olmak üzere her türlü imkanın sağlanacağını söyledi. Mitingde maske takmanın zorunlu olmayacağını ifade eden McEnany, "Ben de maske takmayacağım. Bu kişisel bir karar. Çünkü düzenli olarak test ediliyorum. Maske takmamanın benim için daha doğru olduğunu hissediyorum. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) önerilerine uyuyorum. Bunlar öneriliyor ancak şart değil" dedi.Son zamanlarda Oklahoma'da vakalar hızla artarken, uzmanların bu mitingin ardından korona virüs vak'alarının sayısının daha çok artacağını belirtiyor. Son verilere göre 2 milyon 297 bin 338 vak'anın tespit edildiği ve korona virüs nedeniyle 121 bin 407 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Oklahoma eyaletinde 9 bin 706 vak'a kayıtlara geçerken 367 kişi öldü.